Nadchodzą gorące dni. Pogoda na początek lata

Już od początku tygodnia da się odczuć wzrost temperatury. Termometry wskazały od 26 do 27 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Cieplej było na zachodzie Polski – 30–32 stopnie. Najwięcej chmur było na zachodzie. Burze natomiast przeszły wyłącznie przez północną część kraju. Sprawdźmy, czy podobną prognozę zapowiada IMGW na środę.

Pogoda na środę, 21 czerwca

W środę będzie pochmurnie, lecz pogodnie. Nad morzem i na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu i gradu. Najmocniej padać będzie po południu, kiedy to opady osiągną do 30 mm/h. Tak intensywnie padać będzie w okolicach Szczecina i Wrocławia.

Najcieplej będzie na wschodzie i w górach. Tam temperatura wyniesie 26 stopni. W pozostałych regionach utrzyma się 32–34 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach osiągnie do 90 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 30 stopni;

Bydgoszcz – 34 stopnie;

Gdańsk – 29 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 31 stopni;

Katowice – 31 stopni;

Kielce – 31 stopni;

Kraków – 31 stopni;

Lublin – 27 stopni;

Łódź – 32 stopnie;

Olsztyn – 29 stopni;

Opole – 32 stopnie;

Poznań – 33 stopnie;

Rzeszów – 28 stopni;

Szczecin – 30 stopni;

Toruń – 34 stopnie;

Warszawa – 30 stopni;

Wrocław – 32 stopnie;

Zielona Góra – 32 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW: upały i burze

IMGW wydało ostrzeżenia na całą zachodnią i centralną część kraju. Alerty dotyczą upałów i burz. Temperatura minimalna w nocy nie spadnie poniżej 18 stopni. Za dnia osiągnie do 34 stopni. Do tego lokalnie może spaść nawet do 60 mm/h deszczu. Lokalnie wiatr osiągnąć może nawet do 115 km/h.

Na południu pojawiły się alerty dotyczące gwałtownego wzrostu stanu wody. Mogą one w każdej chwili przekroczyć stan ostrzegawczy. W zbiornikach w innych miejscach kraju utrzymuje się susza. Poziom przepływu wody jest poniżej minimalnego wskaźnika.

