IMGW ostrzega! Potężne burze i trąby powietrzne

Zmiany w prognozie pogody spowodowane są frontem idącym do nas z Niemiec. W czwartek w godzinach popołudniowych niemiecka służba meteo ogłosiła ostrzeżenie trzeciego stopnia.

W Niemczech pojawiły się intensywne opady deszczu i gradu, do tego silne wyładowania atmosferyczne. Takie warunki pojawią się nad naszym krajem już w godzinach nocnych z czwartku na piątek. Miejscami będzie mogło spaść nawet 55 mm deszczu oraz do 5 cm gradu. Do tego wiatr osiągnie nawet 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek, 23 czerwca

Przez większość dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany. Od czasu do czasu mocniej może zawiać na zachodzie i południu kraju. W porywach wiatr osiągnie do 95-100 km/h.

Oprócz silnych podmuchów wiatru pojawią się intensywne opady deszczu. Już z czwartku na piątek zacznie padać na zachodzie, a z biegiem dnia chmury przesuwać się będą w kierunku centralnej części Polski. Najgorzej będzie w godzinach popołudniowych. Wtedy spaść może ponad 30 mm/h deszczu. Według synoptyków takie warunki utrzymają się nawet do sobotnich godzin porannych.

Zmianie ulegnie również temperatura. Nad morzem i na Pomorzu Zachodnim temperatury spadną do 15–21 stopni. W centrum i na południowym wschodzie nadal będzie najcieplej. Tam temperatura maksymalna wyniesie 31 stopni.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 28 stopni;

Bydgoszcz – 26 stopni;

Gdańsk – 21 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 23 stopnie;

Katowice – 27 stopni;

Kielce – 25 stopni;

Kraków – 27 stopni;

Lublin – 27 stopni;

Łódź – 29 stopni;

Olsztyn – 27 stopni;

Opole – 29 stopni;

Poznań – 26 stopni;

Rzeszów – 24 stopnie;

Szczecin – 16 stopni;

Toruń – 26 stopni;

Warszawa – 29 stopni;

Wrocław – 29 stopni;

Zielona Góra – 27 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: upały, deszcz i burze

IMGW wydało kolejne ostrzeżenia. Do godziny 18:00 w piątek w Małopolsce obowiązuje alert przed upałami. Temperatura w nocy nie spadnie poniżej 18 stopni. Do tego na południowym wschodzie pojawią się burze z gradem. Lokalnie spadnie nawet do 60 mm deszczu w ciągu godziny.

Intensywne opady deszczu nie wpłyną jednak znacznie na zmiany hydrologiczne. Wydano trzy nowe ostrzeżenia przed suszą. Łącznie stacji objętych stanem suszy jest już ponad 100. Nagłe wezbranie się wody pojawi się jedynie w centralnej i wschodniej części kraju. Może być to jednak jedynie tymczasowa poprawa. Alert o wzroście stanu wody w zbiornikach ogłoszony został do soboty do godziny 6:00.

