Prognoza pogody na weekend. Koniec z burzami i gradem?

Polska znajduje się pod wpływem dwóch niżów — Kay oraz Labert. Dzięki temu utrzymują się nad krajem ciepłe masy powietrza. Jednak od zachodu w naszą stronę zmierza chłodna fala. Do tego od kilku dni utrzymuje się burzowo-deszczowy front. Zaczyna on jednak przenosić się do naszych wschodnich sąsiadów. Sprawdźmy, czy sytuacja pogodowa poprawi się w ciągu nadchodzących dwóch dni.

Prognoza pogody na sobotę, 24 czerwca

W sobotę w całym kraju dojdzie do ochłodzenia. Najcieplej będzie w Gdańsku – 28 stopni. Na Podlasiu i w centrum będzie o 2-3 stopnie chłodniej. Najniższe temperatury pojawią się na południu, gdzie będzie 16–20 stopni. Tam również przez cały dzień utrzymają się chmury deszczowe. Po południu opady osiągną nawet do 30 mm/h. Sytuacja uspokoi się dopiero w godzinach nocnych.

Nad krajem pojawi się więcej chmur, które kierować się będą za wschodnią granicę. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 24 stopnie;

Bydgoszcz – 27 stopni;

Gdańsk – 28 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 26 stopni;

Katowice – 20 stopni;

Kielce – 23 stopnie;

Kraków – 19 stopni;

Lublin – 23 stopnie;

Łódź – 24 stopnie;

Olsztyn – 26 stopni;

Opole – 23 stopnie;

Poznań – 27 stopni;

Rzeszów – 20 stopni;

Szczecin – 26 stopni;

Toruń – 27 stopni;

Warszawa – 24 stopnie;

Wrocław – 24 stopnie;

Zielona Góra – 25 stopni.

Prognoza pogody na niedzielę, 25 czerwca

W niedzielę czekać nas będzie prawie bezchmurne niebo. Opady deszczu pojawią się jedynie na wschodzie kraju. Będą natomiast niewielkie i przelotne. Temperatura na Podkarpaciu wyniesie 24 stopnie. W Bydgoszczy, Poznaniu i Toruniu 28–29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 27 stopni;

Bydgoszcz – 29 stopni;

Gdańsk – 26 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 27 stopni;

Katowice – 25 stopni;

Kielce – 26 stopni;

Kraków – 25 stopni;

Lublin – 27 stopni;

Łódź – 27 stopni;

Olsztyn – 27 stopni;

Opole – 25 stopni;

Poznań – 28 stopni;

Rzeszów – 24 stopnie;

Szczecin – 27 stopni;

Toruń – 28 stopni;

Warszawa – 24 stopnie;

Wrocław – 27 stopni;

Zielona Góra – 27 stopni.

