Deszczowy wtorek. 27 czerwca będzie padać w większości kraju

Nad Polskę napływa chłodny front atmosferyczny. Spowoduje on nagły spadek temperatury poniżej 23 stopni Celsjusza. Przyniesie ze sobą również duże kłęby chmur deszczowych i burze. Gdzie będzie najchłodniej? Kto powinien przygotować parasolki? Sprawdźmy prognozę pogody na wtorek 27 czerwca.

Prognoza pogody na wtorek 27 czerwca

We wtorek w całym kraju pojawi się duże zachmurzenie. W dużej mierze będą to chmury deszczowe, które przejdą przez prawie cały kraj. Od rana kierować się będą z zachodu ku wschodniej granicy. Najmocniej padać będzie w okolicach Wrocławia. Spadnie tam do 30 mm deszczu na godzinę. Oprócz tego w niektórych regionach pojawią się burze z gradem.

Obniży się również temperatura. Najcieplej będzie w Warszawie i Toruniu – do 22 stopni. Na Suwalszczyźnie natomiast na termometrach nie pojawi się więcej niż 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W miejscach, gdzie będzie padało, może zawiać w porywach nawet do 110 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 19 stopni;

Bydgoszcz – 19 stopni;

Gdańsk – 21 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 16 stopni;

Katowice – 18 stopni;

Kielce – 18 stopni;

Kraków – 20 stopni;

Lublin – 18 stopni;

Łódź – 18 stopni;

Olsztyn – 17 stopni;

Opole – 20 stopni;

Poznań – 19 stopni;

Rzeszów – 18 stopni;

Szczecin – 17 stopni;

Toruń – 22 stopnie;

Warszawa – 22 stopnie;

Wrocław – 20 stopni;

Zielona Góra – 19 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: Burze z gradem

Po spokojnym weekendzie powróciły na mapę meteo kolejne alerty IMGW. Dotyczą one burz z gradem, które pojawią się głównie we wschodniej części kraju.

Oprócz tego na Podlasiu, Warmii i Mazurach doszło do nagłego podniesienia się stanu wód. Nie stanowi to obecnie dużego zagrożenia. Gorzej sytuacja przedstawia się w województwie świętokrzyskim, gdzie ogłoszono alert drugiego stopnia. W reszcie kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.

