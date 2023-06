W piątek powrócą burze z gradem i deszcz. Gdzie zagrzmi 30 czerwca?

Od początku tygodnia towarzyszy nam pochmurna aura, często pada także deszcz. Po względnie spokojnym pogodowo czwartku IMGW ponownie ostrzega przed powrotem burz z gradem.

Prognoza pogody na piątek 30 czerwca

W piątek wiatr będzie słaby i umiarkowany. W porywach może osiągnąć do 30 km/h. Jeżeli chodzi o opady, to już we wczesnych godzinach porannych spadnie deszcz w województwie zachodniopomorskim. Chmury przesuwać się będą w kierunku wschodu, zajmując coraz większy obszar. Najtrudniejszych warunków pogodowych należy się spodziewać wieczorem. Wtedy na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej spadnie dość obfity deszcz.

Przez większość dnia będzie ciepło. Najniższe temperatury zostaną odnotowane m.in. w Szczecinie, Gdańsku i Rzeszowie, gdzie prognozowane są 23-24 stopnie Celsjusza. W reszcie kraju temperatury utrzymają się w granicach od 25 do nawet 28 stopni.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 24 stopnie;

Bydgoszcz – 27 stopni;

Gdańsk – 24 stopnie;

Gorzów Wielkopolski – 25 stopni;

Katowice – 27 stopni;

Kielce – 25 stopni;

Kraków – 27 stopni;

Lublin – 26 stopni;

Łódź – 27 stopni;

Olsztyn – 26 stopni;

Opole – 26 stopni;

Poznań – 26 stopni;

Rzeszów – 24 stopnie;

Szczecin – 23 stopnie;

Toruń – 28 stopni;

Warszawa – 28 stopni;

Wrocław – 26 stopni;

Zielona Góra – 26 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: Burze z gradem

IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Pojawią się one w województwach:



zachodniopomorskim;

lubuskim;

dolnośląskim;

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

wielkopolskim;

warmińsko-mazurskim.

Dodatkowo dla całego Pomorza wydano alert dotyczący stanu wód. Wzrośnie ich poziom w wielu zbiornikach. Reszta kraju objęta jest ostrzeżeniem przed suszą.

