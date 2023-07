Pogoda na wtorek 4 lipca. Słonecznie, ale burzowo. IMGW wydało ostrzeżenia

3 lipca na termometrach pojawiło się od 20 do 27 stopni. Najchłodniej było nad morzem, najcieplej zaś na południu. We wtorek będzie jeszcze pogodniej. Sprawdźmy, jaka pogoda zapowiadana jest przez IMGW na wtorek 4 lipca. Przed czym ostrzegają synoptycy?

Prognoza pogody na wtorek, 4 lipca

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pogodna. Najniższe temperatury pojawią się w Gdańsku — do 13 stopni. Na południu termometry wskażą nawet do 19 stopni. Wiatr słaby, w porywach umiarkowany — do 45 km/h. Pojawić się mogą również krótkie i przelotne opady deszczu na Śląsku oraz w Małopolsce.

W ciągu dnia termometry ponownie wskazywać będą nawet do 30 stopni. Tak ciepło będzie w Mielcu, Chełmie czy Lipsku. Najniższe temperatury pojawią się w Szczecinie i Gdańsku – 22–23 stopnie. Chłodniej będzie tylko przy samym morzu. Tam wskaźniki termometrów zatrzymają się na maksymalnie 20 stopniach. W województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim pojawią się przelotne opady deszczu.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 28 stopni;

Bydgoszcz – 25 stopni;

Gdańsk – 23 stopnie;

Gorzów Wielkopolski – 24 stopnie;

Katowice – 27 stopni;

Kielce – 28 stopni;

Kraków – 28 stopni;

Lublin – 29 stopni;

Łódź – 26 stopni;

Olsztyn – 25 stopni;

Opole – 27 stopni;

Poznań – 25 stopni;

Rzeszów – 26 stopni;

Szczecin – 22 stopnie;

Toruń – 25 stopni;

Warszawa – 28 stopni;

Wrocław – 26 stopni;

Zielona Góra – 25 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: Burza z gradem

We wtorek na terenie Podkarpacia mogą pojawić się burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które będą obowiązywały w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, sanockim, krośnieńskim i jasielskim oraz dwóch miastach: Przemyślu i Krośnie. W tych regionach opady osiągną do 40 litrów na metr kwadratowy. W trakcie burzy wiatr osiągnąć może do 90 km/h.

twitterCzytaj też:

10 najbardziej deszczowych miejsc na świecie. Turyści omijają je z dalekaCzytaj też:

Piękna pogoda w podróży? Właśnie wtedy powinieneś uważać