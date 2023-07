Burze z gradem rozszaleją się nad Polską. IMGW wydał alerty

We wtorek termometry ponownie wskazały do 30 stopni. Najchłodniej było nad samym morzem — 20 stopni. Towarzyszyły nam również przelotne opady deszczu. Podobnej pogody należy spodziewać się w środę 5 lipca. Prognozy wskazują, że będzie nieco cieplej, ale to nie oznacza słonecznej aury. Niemal przez całą Polskę przejdą mocne burze z gradem.

Prognoza pogody na środę, 5 lipca

W środę w wielu miejscach kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, bądź wysokie. Do tego już od rana na Dolnym Śląsku zacznie padać deszcz. W ciągu dnia opady pojawią się w większości regionów naszego kraju, przesuwając się ku wschodniej granicy. Najmocniej padać zacznie wieczorem. Wtedy w zachodniej i centralnej części kraju opady osiągną do 30 l/mkw.

Środa upłynie pod znakiem wysokiej temperatury, ale też sporych rozbieżności. W Łodzi termometry wskażą maksymalnie 19 stopni. Znacznie cieplej będzie w Lublinie i Warszawie — do 31 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W porywach osiągnie nawet do 100 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 28 stopni;

Bydgoszcz – 25 stopni;

Gdańsk – 26 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 23 stopnie;

Katowice – 27 stopni;

Kielce – 29 stopni;

Kraków – 30 stopni;

Lublin – 31 stopni;

Łódź – 19 stopni;

Olsztyn – 27 stopni;

Opole – 25 stopni;

Poznań – 27 stopni;

Rzeszów – 28 stopni;

Szczecin – 24 stopnie;

Toruń – 28 stopni;

Warszawa – 31 stopni;

Wrocław – 28 stopni;

Zielona Góra – 26 stopni.

Ostrzeżenia IMGW. Gdzie zagrzmi 5 lipca?

Na środę IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące burz z gradem. Objęte zostały nimi wszystkie województwa. W większości z nich spadnie do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr osiągnąć może w tym czasie do 115 km/h. Jedynie na Podlasiu i Lubelszczyźnie burze będą łagodniejsze.

Przez intensywne opady dojdzie do gwałtownego wzrostu stanów wody w wielu zbiornikach. Takim alertem nie zostały objęte jedynie województwa:



zachodniopomorskie;

warmińsko-mazurskie;

podlaskie;

lubelskie;

podkarpackie;

świętokrzyskie.

