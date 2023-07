Do Polski napłynął niż „Poly”. Czeka nas przerwa od upalnego lata

Polska znajduje się pod wpływem niżu „Poly” znad Danii. Przyniósł on ze sobą spadek temperatury oraz intensywne burze i grad. Jednak już od czwartku sytuacja ma się znacznie uspokoić. Wiatr będzie dużo słabszy, padać będzie tylko w niektórych województwach. Do tego IMGW nie przewiduje dalszych opadów gradu. Sprawdźmy, co dokładnie czeka nas 6 lipca.

Prognoza pogody na czwartek, 6 lipca

Czwartek upłynie pod znakiem spokojnej aury. O letnim słońcu możemy jednak zapomnieć, ponieważ w zdecydowanej części kraju niebo pokryją chmury. Najmniejsze zachmurzenie meteorolodzy przewidują na Pomorzu Zachodnim. Wieczorem rozpogodzi się już na całym zachodzie. Na południu oraz w centrum pojawią się natomiast opady deszczu. Padać będzie w województwach:



śląskim

małopolskim

świętokrzyskim

mazowieckim

Opady wyniosą do 10 litrów wody na metr kwadratowy.

W ciągu dnia najcieplej będzie w Hrubieszowie — do 29 stopni. Najniższe temperatury pojawią się na terenach, gdzie pojawi się deszcz. Tam na termometrach zobaczymy jedynie 17–19 stopni. W pozostałych regionach utrzyma się temperatura na poziomie 22–25 stopni.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 24 stopnie;

Bydgoszcz – 25 stopni;

Gdańsk – 21 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 22 stopnie;

Katowice – 18 stopni;

Kielce – 17 stopni;

Kraków – 17 stopni;

Lublin – 27 stopni;

Łódź – 22 stopnie;

Olsztyn – 22 stopnie;

Opole – 22 stopnie;

Poznań – 22 stopnie;

Rzeszów – 26 stopni;

Szczecin – 22 stopnie;

Toruń – 25 stopni;

Warszawa – 19 stopni;

Wrocław – 23 stopnie;

Zielona Góra – 24 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW: koniec z intensywnymi burzami

Według map zagrożeń IMGW w czwartek będzie dużo spokojniej. Tego dnia w naszym kraju nie zapowiada się na wyładowania atmosferyczne czy grad. Wciąż jednak problemem jest niski poziom wody w wielu zbiornikach. Od wielu tygodni obowiązuje susza w dużej części kraju.

twitterCzytaj też:

Burze z gradem rozszaleją się nad Polską. IMGW wydał alertyCzytaj też:

Nadciągają burze z gradem. Wydano alert RCB dla 12 województw