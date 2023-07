Prognoza pogody na weekend 8-9 lipca. Dużo słońca i powrót upałów

Polska pozostaje w zasięgu rozległego wyżu. Obejmuje on obszar od Oceanu Arktycznego do Morza Śródziemnego. W związku z tym przez weekend będzie sucho i słonecznie. Miejscami przejdą krótkie i delikatne opady deszczu.

W nocy i o poranku temperatura może być znacznie niższa niż za dnia. Minimalnie osiągnie tylko 10 stopni powyżej zera. Sprawdźmy, jaką pogodę prognozują synoptycy IMGW na nadchodzący weekend.

Prognoza pogody na sobotę, 8 lipca

W sobotę zachmurzenie zapowiada się małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 stopni w Gdańsku do 30 stopni w centrum kraju. 32 stopnie pojawią się we Wrocławiu. Stopień mniej będzie w Opolu i Zielonej Górze. Podmuchy wiatru będą na ogół słabe, zmienne, w porywach do 60 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 26 stopni;

Bydgoszcz – 30 stopni;

Gdańsk – 22 stopnie;

Gorzów Wielkopolski – 30 stopni;

Katowice – 29 stopni;

Kielce – 28 stopni;

Kraków – 28 stopni;

Lublin – 28 stopni;

Łódź – 30 stopni;

Olsztyn – 26 stopni;

Opole – 31 stopni;

Poznań – 30 stopni;

Rzeszów – 26 stopni;

Szczecin – 29 stopni;

Toruń – 30 stopni;

Warszawa – 30 stopni;

Wrocław – 32 stopnie;

Zielona Góra – 31 stopni.

Prognoza pogody na niedzielę, 9 lipca

Noc z soboty na niedzielę będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie 11 stopni w Słupsku, a w Gdańsku 13 stopni. Im bardziej na południe, tym temperatury będą wyższe. W większości kraju wyniosą 15–20 stopni. Jedynie w górach utrzyma się 11–14 stopni. Wiatr zawieje z mocą do 25 km/h.

Niedziela w większości kraju będzie słoneczna. Jedynie na Suwalszczyźnie pojawić się mogą przelotne opady deszczu. Na termometrach pojawi się od 24 do 33 stopni. Przez cały dzień wiatr będzie słaby, zmienny, na wschodzie umiarkowany. W porywach osiągnie nie więcej niż 70 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 25 stopni;

Bydgoszcz – 29 stopni;

Gdańsk – 24 stopnie;

Gorzów Wielkopolski – 31 stopni;

Katowice – 31 stopni;

Kielce – 30 stopni;

Kraków – 29 stopni;

Lublin – 29 stopni;

Łódź – 30 stopni;

Olsztyn – 26 stopni;

Opole – 33 stopnie;

Poznań – 31 stopni;

Rzeszów – 28 stopni;

Szczecin – 29 stopni;

Toruń – 28 stopni;

Warszawa – 29 stopni;

Wrocław – 32 stopnie;

Zielona Góra – 31 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: upały i zagrożenie pożarowe

W związku z brakiem opadów w prawie całym kraju na weekend, IMGW informuje o rosnącym zagrożeniu pożarowym. Najniebezpieczniej będzie w północnej części Mazowsza oraz na Lubelszczyźnie. Wydano również alerty pierwszego stopnia przed upałami. W sobotę obejmują one wyłącznie tereny zachodnie. W niedzielę natomiast dołączy do nich również większość południa kraju.

