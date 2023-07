Fala upałów nadciąga nad Polskę. Na termometrach nawet 35 stopni

Upały pojawią się już w środę, 12 lipca. Tego dnia na termometrach może być nawet do 32 stopni. Jednak nie jest to jedyny problem. Do końca tygodnia pojawią się jeszcze cieplejsze dni. Wtedy temperatury osiągną nawet 35 stopni. Sprawdźmy, kiedy możemy spodziewać się tak niekorzystnych warunków.

Prognoza IMGW na środę, 12 lipca

W środę gorąco i burzowo. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni, jedynie nad morzem chłodniej – 22-25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach do 80 km/h.

Prognoza IMGW na czwartek, 13 lipca

W czwartek duże zachmurzenie, z opadami deszczu, burzami i lokalnym gradobiciem. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie do 32 w centrum. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat — od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h.

Prognoza IMGW na piątek, 14 lipca

W piątek słońce będzie chować się za dużymi kłębami chmur. Na południu kraju i miejscami nad morzem przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11–15 stopni. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 28 stopni na południu. Na termometrach nad morzem będzie około 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.

Prognoza IMGW na weekend, 15-16 lipca

W sobotę i w niedzielę słupki rtęci na termometrach przekroczą 30 stopni. Ogłoszono ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Temperatura maksymalna w sobotę od 26 stopni na północnym wschodzie do 31 na południowym zachodzie. W niedzielę natomiast od 30 stopni na Suwalszczyźnie do 35 stopni na zachodzie, południu i w centrum kraju. W większości kraju pogodnie. Jedynie na południu pojawi się deszcz i burze.

W kolejnych dniach sytuacja będzie się zmieniać. Wciąż pojawiać się będzie przelotny deszcz, a do tego małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatury minimalne wyniosą od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia na termometrach pojawi się maksymalnie 22–31 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany lub porywisty (w zależności od regionu). W trakcie burz wiatr w porywach osiągnie do 55 km/h.

twitterCzytaj też:

Jaką najwyższą temperaturę może wytrzymać ludzki organizm? Naukowcy znają odpowiedźCzytaj też:

Dużo słońca i upały. Prognoza pogody na 12 lipca