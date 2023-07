Burze i nagły spadek temperatury. IMGW wydało ostrzeżenia

W ciągu dnia będziemy w zasięgu rozległej zatoki niżu znad Skandynawii. Na południu i południowym wschodzie zaznaczać się będzie strefa falującego frontu atmosferycznego. Jakie temperatury prognozuje IMGW na czwartek 13 lipca?

Prognoza pogody na czwartek, 13 lipca

W nocy pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które ominie jedynie zachód kraju. Od południowego zachodu nadejdą również chmury deszczowe i burze, w trakcie których suma opadów wyniesie do 15 mm do 20 mm.

Nad ranem lokalnie na północy i w centrum możliwe mgły, które ograniczą widoczność do 500 metrów. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na zachodzie do 24 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem od czasu do czasu porywisty. W czasie burz osiągnie do 80 km/h.

Zachmurzenie w trakcie dnia będzie duże lub umiarkowane. W centrum, na południu i południowym wschodzie utrzymają się burze oraz deszcz. Najwyższe sumy opadów prognozowane są na południowym wschodzie. Miejscami wyniosą od 20 mm do 30 mm, a na obszarach podgórskich oraz w Karpatach do 40 mm – 45 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Śląsku do 27 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. W czasie burz wiatr zawieje z prędkością do 70 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 28 stopni;

Bydgoszcz – 25 stopni;

Gdańsk – 21 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 26 stopni;

Katowice – 17 stopni;

Kielce – 18 stopni;

Kraków – 20 stopni;

Lublin – 25 stopni;

Łódź – 18 stopni;

Olsztyn – 23 stopnie;

Opole – 18 stopni;

Poznań – 24 stopnie;

Rzeszów – 22 stopnie;

Szczecin – 25 stopni;

Toruń – 25 stopni;

Warszawa – 19 stopni;

Wrocław – 25 stopni;

Zielona Góra – 26 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: silny deszcz z burzami

Na czwartek prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów wyniesie od 50 do 65 mm. Pojawią się również burze z gradem, w trakcie których zawieje do 80 km/h. Alerty ogłoszone zostały w województwach:



śląskim;

małopolskim;

świętokrzyskim;

podkarpackim.

W dwóch regionach IMGW wciąż zachowało ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Przez krótki czas może ona przekraczać dopuszczalny poziom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w wodach w okolicy Częstochowy oraz Rybnika. W reszcie kraju utrzymuje się susza.

