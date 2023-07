Intensywne opady deszczu i ochłodzenie. Prognoza pogody na czwartek

Nad Polskę nadpływa chłodne powietrze polarne morskie. Z tego też powodu dojdzie do spadku temperatur względem poprzedniej doby. Na termometrach pojawi się nie więcej niż 25 stopni. Chłodniej będzie jednak w miejscach objętych deszczem — do 18 stopni. W dużej części kraju prognozowane są burze i porywisty wiatr. Gdzie powinniśmy uważać?

Prognoza pogody na czwartek, 20 lipca

Zachmurzenie w nocy będzie duże lub umiarkowane. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Najmocniej padać będzie na Kujawach — do 5 l/mkw. W czasie burz opady w większości kraju wyniosą do 15 l/mkw, a na południowym wschodzie nawet do 20 l/mkw. Do tego w Górach Świętokrzyskich mgła ograniczy widoczność do 300 m.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od 16 do 19 stopni. Chłodniej jedynie nad morzem – od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, w centralnej Polsce słaby zmienny. W porywach osiągnie maksymalnie 65 km/h, a na Pogórzu Karpackim do 75 km/h.

Zachmurzenie w ciągu dnia będzie takie samo jak w nocy. Przelotne opady deszczu przemieszczać się będą od zachodu ku wschodniej granicy Polski. Osiągną maksymalnie 15 l/mkw i tyle spadnie głównie w południowej części kraju. Miejscami pojawią się burze oraz burze z gradem. Wysokość opadów podczas burz wyniesie do 20 mm.

Na termometrach pojawi się maksymalnie od 21 do 25 stopni. W miejscach objętych opadami deszczu temperatura spadnie do 15–17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W trakcie burz porywy wiatru osiągną do 75 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 16 stopni;

Bydgoszcz – 17 stopni;

Gdańsk – 18 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 21 stopni;

Katowice – 23 stopnie;

Kielce – 22 stopnie;

Kraków – 25 stopni;

Lublin – 21 stopni;

Łódź – 17 stopni;

Olsztyn – 22 stopnie;

Opole – 22 stopnie;

Poznań – 21 stopni;

Rzeszów – 23 stopnie;

Szczecin – 15 stopni;

Toruń – 19 stopni;

Warszawa – 22 stopnie;

Wrocław – 25 stopni;

Zielona Góra – 22 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW: burze i grad

Synoptycy ostrzegają, że w czwartek pojawią się burze oraz burze z gradem. Zagrzmi w województwach:



zachodniopomorskim;

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

mazowieckim;

łódzkim;

świętokrzyskim;

lubelskim;

małopolskim;

podkarpackim.

W tych miejscach godzinowe sumy opadów mogą osiągnąć do 40 l/mkw. Porywy wiatru nie osiągną więcej niż 90 km/h.

Pomimo intensywnych opadów, IMGW wycofało ostrzeżenia o wzroście stanu wody. W czwartek ponownie w większości kraju utrzyma się jedynie alert dotyczący suszy.

