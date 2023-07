Nadchodzą burze z gradem. IMGW wydało alerty dla 13 województw

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje o prawdopodobieństwie pojawienia się specyficznych zjawisk meteorologicznych. Mogą negatywnie wpływać na zdrowie lub doprowadzić do zniszczenia mienia. Większe niebezpieczeństwo niosą ze sobą jednak alerty drugiego stopnia. Zazwyczaj jednak w trakcie ich obowiązywania przekazywane są mieszkańcom stosowne alerty RCB.

Gdzie pojawią się burze z gradem?

Na podstawie mapy alertów IMGW wiemy już, że ostrzeżeniem objęte zostały województwa:



pomorskie;

warmińsko-mazurskie;

kujawsko-pomorskie;

podlaskie;

łódzkie;

mazowieckie;

małopolskie;

świętokrzyskie;

podkarpackie;

lubelskie.

Oprócz tego alert obowiązuje także w:



całej wschodniej połowie województwa śląskiego;

północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego;

powiecie kolskim w województwie wielkopolskim.

Jak intensywne będą burze i opady?

Na podanym przez IMGW obszarze może dojść do wyładowań atmosferycznych wraz z opadami deszczu. Spadnie tam od 20 do 35 l/mkw. Porywy wiatru również utrzymają się w granicach od 70 do 85 km/h. Lokalnie może pojawić się także grad.

Prognoza IMGW na czwartek

W ciągu dnia czekać na nas będzie umiarkowane bądź duże zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu, które przejdą od zachodu nad wschodnią część kraju. Poza obszarami burzowymi spadnie do 15 l/mkw. Tam, gdzie będzie padać, temperatura w ciągu dnia wyniesie 15–17 stopni. W pozostałych rejonach utrzyma się od 21 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.

IMGW ostrzega nie tylko przed burzami

Pomimo prognozowanych intensywnych opadów deszczu, nie prognozuje się wzrostu stanu wód na terenie kraju. Od tygodni jednak w wielu miejscach utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Oznacza to, że przepływ wody w zbiornikach jest znacznie poniżej normy. Taki stan utrzymuje się na około 170 stacjach hydrologicznych.

