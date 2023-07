Początek weekendu z burzami, później słonecznie. Prognoza na 22-23 lipca

W Polsce wciąż utrzymuje się wilgotne powietrze polarne morskie. Dzięki temu temperatura odczuwalna nie różni się znacząco od temperatury rzeczywistej. Jedynie przy mocniejszych porywach wiatru może się wydawać, że jest chłodniej. Przez weekend na termometrach w ciągu dnia utrzyma się maksymalnie 25–30 stopni. Sprawdźmy prognozę pogody na 22 i 23 lipca.

Prognoza pogody na sobotę, 22 lipca

W nocy towarzyszyć nam będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie lokalnie się rozpogodzi. Od zachodu ku północno-wschodniej części kraju kierować się będą chmury deszczowe.

Miejscami pojawią się burze i burze z gradem, przesuwające się od południowego zachodu na wschód. Burze mogą wystąpić także na północy. Będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu – nawet do 20 l/m2.

Temperatura o poranku wyniesie od 12 stopni nad morzem do 18 stopni na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem miejscami umiarkowany. Wysoko w górach zawieje w porywach do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru w całym kraju osiągną do 65 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie na północy, w centrum i na wschodzie. Tam również lokalnie pojawić się mogą burze z gradem. Tam, gdzie będzie padał deszcz, temperatura wyniesie do 18 stopni. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie, gdzie na termometrach utrzyma się do 25 stopni.

Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, a nad morzem okresami silny, w porywach do 55 km/h. Wysoko w górach zawieje nawet do 60 km/h. Najmocniejsze podmuchy odczuwalne będą w trakcie burzy. Wtedy na północy kraju zawieje z prędkością do 70 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 18 stopni;

Bydgoszcz – 20 stopni;

Gdańsk – 18 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 21 stopni;

Katowice – 21 stopni;

Kielce – 21 stopni;

Kraków – 25 stopni;

Lublin – 21 stopni;

Łódź – 21 stopni;

Olsztyn – 18 stopni;

Opole – 21 stopni;

Poznań – 22 stopnie;

Rzeszów – 25 stopni;

Szczecin – 21 stopni;

Toruń – 19 stopni;

Warszawa – 20 stopni;

Wrocław – 23 stopnie;

Zielona Góra – 21 stopni.

Prognoza pogody na niedzielę, 23 lipca

Z soboty na niedzielę na południu, południowym wschodzie i w centrum pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze będzie natomiast umiarkowane i duże. Przez północ kraju przejdą przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od 11 stopni na Warmii i Podlasiu do 17 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Wysoko w górach wiatr silny, w porywach osiągający nawet do 70 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Sporadycznie pojawią się przelotne opady deszczu, głównie w miejscowościach nadmorskich. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 30 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. Wysoko w górach wiatr silny, okresami osiągający 50-80 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 22 stopnie;

Bydgoszcz – 24 stopnie;

Gdańsk – 19 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 25 stopni;

Katowice – 27 stopni;

Kielce – 27 stopni;

Kraków – 29 stopni;

Lublin – 26 stopni;

Łódź – 27 stopni;

Olsztyn – 20 stopni;

Opole – 29 stopni;

Poznań – 27 stopni;

Rzeszów – 28 stopni;

Szczecin – 21 stopni;

Toruń – 24 stopnie;

Warszawa – 26 stopni;

Wrocław – 30 stopni;

Zielona Góra – 28 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: burze z gradem i podtopienia

IMGW ostrzega przed sobotnimi burzami z gradem. Alerty będą obowiązywać w paśmie od Wałbrzycha przez Wrocław, Opole, Częstochowę po Piotrków Trybunalski, Radom i Siedlce.

