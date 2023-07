To nie koniec ekstremalnych upałów we Włoszech. Nadciąga Charon bis

Antycyklon Charon bis objął w poniedziałek terytorium Włoch, niosąc ze sobą falę ekstremalnych upałów. To już kolejna fala gorącego powietrza, która nadpływa nad Włochy znad Afryki, a dokładniej znad Sahary.

Charon bis dociera nad Włochy. Przynosi falę ekstremalnych upałów

Antycyklon Charon bis ma przynieść rekordowe temperatury. W Apulii mają one dochodzić aż do 45 stopni Celsjusza, a na Sardynii mają sięgać nawet 48 stopni Celsjusza. Temperatury powyżej 37-40 stopni Celsjusza mają występować w wielu regionach Włoch, szczególnie w regionach środkowo-południowych. Jednocześnie na północy Włoch mają występować gwałtowne burze.

Wysokie temperatury mają utrzymywać się nad Włochami przez kolejnych kilka dni

Innym poważnym problemem jest to, że upały będą dodatkowo powodowały znaczące podniesienie temperatury wody w otaczających Włochy morzach. Pod koniec lipca mają one sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza, czyli mają być one wyższe niż na Karaibach.

Meteorolodzy przestrzegają również, że po każdej fali antycyklonu przychodzą gwałtowne burze z gradem. W minionych dniach po poprzedniej fali antycyklonu wywołały one znaczne straty w regionach: Wenecja Euganejska, Lombardia i Emilia-Romania.

Czym jest antycyklon?

Antycyklon to zjawisko atmosferyczne będące obszarem wysokiego ciśnienia atmosferycznego. Obszar objęty cyrkulacją antycyklonalną może mieć ponad 2000 km średnicy, pozostawać w miejscu lub przemieszczać się z prędkością do 30 km/h.

Cyrkulacja powietrza w obrębie antycyklonu ma kierunek przeciwny do kierunku ruchu obrotowego Ziemi, co oznacza, że na półkuli północnej ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Ze względu na opadanie powietrza w obrębie antycyklonu występuje wzrost temperatury i spadek wilgotności, co charakteryzuje się zwykle bezdeszczową pogodą.

Antycyklony występują często w strefie klimatów zwrotnikowych. W Europie są odpowiedzialne za letnie upały i zimowe mrozy.

