Po upałach nadchodzi ochłodzenie. Prognoza pogody na wtorek

Nad Polską utrzymywać się będzie powietrze polarne morskie. W wielu miejscach kraju czeka nas ochłodzenie. Temperatura spadnie nawet do 18 stopni. Dodatkowo silne podmuchy wiatru spowodują, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa. Towarzyszyć nam będą burze i deszcz. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Sprawdźmy dokładną prognozę pogody na wtorek, 25 lipca.

Prognoza pogody na wtorek, 25 lipca

Zachmurzenie w nocy będzie duże, lecz pojawią się przejaśnienia. Lokalnie wystąpią także burze, grad i opady deszczu do 40 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim do 20 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, miejscami silny i porywisty, osiągający maksymalnie do 90 km/h.

Za dnia synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze pojawią się głównie w południowej części kraju. Prognozowana wysokość opadów w trakcie burzy wyniesie 20-40 l/mkw.

Najcieplej będzie w Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie. Tam termometry wskażą 26–27 stopni. Najchłodniej będzie w Krakowie, Olsztynie i Szczecinie – 18–19 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami silny i porywisty — do 60-70 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach:

Białystok – 24 stopnie;

Bydgoszcz – 24 stopnie;

Gdańsk – 21 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 21 stopni;

Katowice – 22 stopnie;

Kielce – 22 stopnie;

Kraków – 18 stopni;

Lublin – 25 stopni;

Łódź – 25 stopni;

Olsztyn – 19 stopni;

Opole – 25 stopni;

Poznań – 24 stopnie;

Rzeszów – 26 stopni;

Szczecin – 19 stopni;

Toruń – 22 stopnie;

Warszawa – 27 stopni;

Wrocław – 27 stopni;

Zielona Góra – 23 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW: burze

IMGW wydało kolejny alert dotyczący burz. Objęte zostały nim Sudety, a oprócz tego województwa:



śląskie;

świętokrzyskie;

małopolskie;

podkarpackie;

lubelskie (południowa część).

Dodatkowo w Tatrach i Bieszczadach wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. W obszarach występowania opadów wystąpią także gwałtowne wzrosty poziomu wody w zbiornikach. Na całym południu mogą pojawić się lokalne podtopienia. W reszcie kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.

