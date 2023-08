Deszcz i burze. Z prognozy na najbliższe dni nie będą zadowoleni wczasowicze

W czwartek na południowym zachodzie kraju będzie na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu pojawią się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw. deszczu i powieje z prędkością do 60-80 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 24℃ w centrum kraju, do 26℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h.

Deszcz i burze. Prognoza pogody na kolejne dni

Piątek przyniesie kłębiaste zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Na północnym zachodzie przelotnie popada deszcz do 10 l/mkw. W południowej i południowo-wschodniej części kraju okresami będą występować opady rzędu 10-20 l/mkw., a po południu możliwe są też burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 25℃ w centrum kraju, do 26℃ na Podkarpaciu. Powieje zachodni, na ogół słaby i umiarkowany wiatr, silny tylko podczas burz.

W sobotę na Pomorzu Zachodnim zrobi się pogodnie. Poza tym zachmurzenie będzie duże, z przemieszczającymi się od południa w głąb kraju opadami deszczu do 10-30 l/mkw. W centrum, na południu i wschodzie Polski pojawią się również burze, w trakcie których wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 18℃ na Dolnym Śląsku, przez 19℃ w środkowych regionach, do 26℃ na Pogórzu Karpackim. Wiatr, ze zmieniających się kierunków, powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela w całej Polsce zapowiada się pochmurno z obfitymi opadami deszczu o sumie 10-30 l/mkw. We wschodniej części kraju możliwe są burze z porywami wiatru do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 18℃ na Podkarpaciu, przez 19℃ w centrum kraju, do 20℃ na zachodzie. Wiatr, słaby i umiarkowany, w czasie burz będzie silny, z porywami do 80 km/h. Powieje ze zmieniających się kierunków.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Padać nie powinno na południowym zachodzie kraju, a w pozostałych miejscach okresami będą występować opady deszczu do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18℃ na Nizinie Szczecińskiej, przez 19℃ w centrum Polski, do 20℃ na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Czytaj też:

Błyskawiczny quiz dla podróżników! Ostatnie pytanie może zaskoczyć