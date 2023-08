Piątek zapowiada się burzowo. A jaka pogoda czeka nas w kolejne dni weekendu?

Załamanie pogody nadejdzie już w ten weekend. Opady deszczu będą obfite, a wiatr podczas burz osiągnie nawet 80 kilometrów na godzinę. W części kraju pojawi się upał, w innych miejscach temperatura w najcieplejszych chwilach dnia osiągnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda czeka nas w piątek?



W piątek 4 sierpnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej pojawią się przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie Podkarpacia i Małopolski wystąpią burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie. W województwach zachodnich i w centrum pojawią się opady deszczu o sumie 10-15 l/mkw. i tam nie powinno grzmieć, a we wschodnich regionach wystąpią burze z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18℃ na Dolnym Śląsku do 31℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni.

W niedzielę również będzie deszczowo. Na zachodzie Polski spadnie 10-25 l/mkw., a we wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć opady rzędu 10-30 l/mkw. i porywy wiatru rozwijające prędkość 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 17℃ na Dolnym Śląsku do 30℃ na Podlasiu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza na kolejny tydzień

Poniedziałek w całym kraju przyniesie przelotne opady deszczu. Na południu Polski wystąpią także burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 17℃ na Śląsku do 21℃ na Suwalszczyźnie. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr

We wtorek przelotnie popada na północy. W pozostałych regionach wypogodzi się. Temperatura maksymalna wyniesie od 16℃ na Podlasiu do 21℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Czytaj też:

Pracownicy sezonowi wciąż poszukiwani. Szczególnie na dwóch stanowiskachCzytaj też:

Ukochany kierunek Polaków na wyciągnięcie ręki. Będzie nowe połączenie lotnicze