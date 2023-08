IMGW wydał ostrzeżenia: Burze z gradem, ulewy i lokalne trąby powietrzne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia. Instytut prognozuje burze, którym towarzyszyć będą intensywne ulewy.

Prognoza pogody IMGW. „Lokalnie występuje ryzyko trąb powietrznych”

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej swoją prognozę pogody opublikowali na Twitterze.

„W ciągu dnia zjawiska burzowe występować będą na wschód od linii Suwałki-Łódź- Opole. Na południowym wschodzie burze będą intensywniejsze” – czytamy. „W obszarze 2 spodziewane opady, w trakcie trwania zjawisk burzowych od 40 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Tak gwałtowne opady związane z burzami mogą powodować miejscami podtopienia i błyskawicznych powodzi, zwłaszcza w obszarach górskich i podgórskich. Możliwe są również opady gradu o średnicy 2-5 cm. Lokalnie występuje też ryzyko trąb powietrznych” – dodano, dołączając odpowiednią grafikę.

„W dzień pochmurno. Opady deszczu, okresami intensywne, głównie na wschodzie i południu kraju. Na południu i wschodzie burze. Sumy opadów do 40 mm. Temperatura od 18°C na zachodzie i w centrum do 30°C na wschodzie. Podczas burz porywy wiatru do 100 km/h” – czytamy w prognozie pogody IMGW.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW na swojej stronie internetowej opublikował też ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali, gdzie 3. stopnia zagrożenie jest najpoważniejsze) dotyczące burz z gradem i ulewnych opadów deszczu.

Alerty IMGW drugiego stopnia – burze z gradem

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiazujące do godz. 16 w sobotę wydano w województwach:

lubelskim (poza północnymi powiatami);

podkarpackim;

małopolskim (w powiatach wschodnich);

świętokrzyskim (w powiatach: buskim, staszowskim, opatowskim, Tarnobrzeg, sandomierskim, ostrowieckim);

mazowieckim (w powiatach garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim oraz lipskim).

Alerty IMGW drugiego stopnia – intensywne opady deszczu



Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązujące do godz. 17 w niedzielę wydano w województwach:

opolskim (w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim);

dolnośląskim (w powiatach: dzierżoniowskim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim).

Alerty IMGW pierwszego stopnia – burze z gradem



Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązujące do godz. 20 w sobotę wydano w województwach:

podlaskim;

mazowieckim, w powiatach wschodnich;

lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim i łukowskim.

Alerty IMGW pierwszego stopnia – silny deszcz z burzami



Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązujące do godz. 9 w niedzielę wydano w województwach:

łódzkim

mazowieckim (w powiatach grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, Radom i radomskim)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązujące do godz. 18 w sobotę wydano w województwach:

śląskim,

małopolskim (poza wschodnimi powiatami),

świętokrzyskim (w powiatach zachodnich i centralnych)

Alerty IMGW pierwszego stopnia – intensywne opady deszczu



Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązujące do niedzieli wydano w województwach:

wielkopolskim

opolskim (w tych powiatach, gdzie nie wydano alertów wyższego stopnia)

dolnośląskim (w tych powiatach, gdzie nie wydano alertów wyższego stopnia i powiatów zachodnich)

lubuskim

