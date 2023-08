Prognoza pogody na najbliższe dni. Na termometrach nawet 31℃

W czwartek na Pomorzu w niektórych miejscach pojawią się słabe i przelotne opady deszczu do jednego litra wody na metr kwadratowy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpią burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19℃ na Nizinie Szczecińskiej do 24℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na weekend. Na termometrach nawet 31℃

W piątek w całej Polsce trzeba się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21℃ na Podlasiu do 26℃ na Śląsku i w Małopolsce. Będzie wiać słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Sobota zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 24℃ na Podlasiu do 29℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr.

W niedzielę na Pomorzu pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Dla pozostałych regionów prognozowana jest słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 26℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

