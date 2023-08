Antycyklon Lotte zmienia pogodę. W długi weekend nawet 35 stopni i burze na linii nawałnic

W piątek możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, tylko okresami na północy okresami chmur będzie więcej. Temperatura maksymalna sięgnie od 21℃ na Nizinie Szczecińskiej, przez 23/24℃ w centrum kraju do 24/25℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza pogody na weekend

Sobota będzie pogodna, jedynie po południu na północnym zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, a pod wieczór możliwe są też przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23℃ na Suwalszczyźnie, przez 27℃ w centrum kraju, do 30℃ na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni, skręcający od zachodu na południe wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela na północy, zachodzie i w centrum kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Na południowym zachodzie i w centrum możliwe są także burze z gradem i opadami rzędu 30 l/mkw. Pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25℃ na Pomorzu, przez 29℃ w centrum kraju, do 32℃ na Podkarpaciu. Wiatr nadchodzący z zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, tylko w burzach powieje silnie.

Po upałach – gwałtowne burze

W poniedziałek będzie pogodnie. Tylko na Pomorzu utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, może przelotnie padać deszcz do 10 l/mkw., a także zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 28℃ na północy, przez 30℃ w centrum kraju, do 33℃ na Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz będzie przybierać na sile.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na zachodzie kraju zachmurzenie może być duże i niewykluczone są przelotne opady deszczu. Pod wieczór możliwe są burze z gradem i opadami do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 33℃ w centrum kraju, do 34℃ na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z południa, w czasie burz wiatr może wiać silniej.