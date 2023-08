IMGW ostrzega przed upałami. Od poniedziałku drugi stopień zagrożenia

Od poniedziałku, 14 sierpnia czternaście województw w Polsce zostanie objętych ostrzeżeniami przed upałem. „Prognozowana maksymalna temperatura powietrza wyniesie 33°C, a lokalnie więcej” – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek wrócą upały

IMGW zapowiada również tropikalne noce, z temperaturą nawet do 22 stopni. Z upałami będziemy mierzyć się od poniedziałku do czwartku.

Chłodniej będzie w województwie dolnośląskim, w powiatach graniczących z Czechami. Ten region objęto ostrzeżeniem I stopnia, a temperatury nie powinny przekroczyć 29 stopni. Z ostrzeżeń całkowicie wyłączono obszary nadmorskie – w województwie zachodniopomorskim maksymalna temperatura wyniesie 28 stopni, a w województwie pomorskim – 27 stopni. W powiatach położonych najbliżej Bałtyku temperatura nie powinna przekroczyć 24 stopni.

IMGW: Polska zmaga się z hydrologiczną suszą

Silnym upałom będą towarzyszyły przelotne opady oraz burze z gradem. „W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h” – przekazał Państwowy Instytut Badawczy. Obecnie w dużej części kraju panuje hydrologiczna susza, związana z niskimi przepływami wody.

W kolejnych tygodniach temperatury unormują się i do końca sierpnia będą oscylowały wokół 23-27 stopni. Eksperci podkreślają, że w tym czasie spadnie niewiele deszczu, a poziom rzek będzie ciągle opadał. Według prognoz, we wrześniu nastąpi ochłodzenie do około 20 stopni.

