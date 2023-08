We wtorek pogoda niespokojna i zmienna. Część kraju mogą nawiedzić burze

Wtorek 22 sierpnia zaczął się w większości kraju pogodnie. Sierpniowe słońce nie było nawet tak silne, jak w poprzednich dniach, dając lekką ulgę od upałów. Niestety, na południu kraju już rozpoczęły rozwijać się specyficzne chmury, które zapowiadać mogą deszcze i burze.

IMGW ostrzega przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia dla południowej i południowo-zachodniej części kraju. Najgwałtowniejsze burze mogą przejść od Jeleniej Góry i Wrocławia – przez Katowice i Kraków – po Zakopane i Nowy Sącz.

Prognozy zapowiadają nawet do 25 mm deszczu, oraz porywy wiatru, osiągające prędkość do 70 km na godzinę. Miejscami może wystąpić grad. Synoptycy ostrzegają, że mniejsze burze mogą łączyć się w większe. W takim przypadku zamiast punktowych zjawisk pogodowych, mielibyśmy burzę na znacznie większym obszarze.

Południe kraju narażone na anomalie pogodowe

Najgorzej ma być po południu i wieczorem. Później wszystko ma wrócić do normy. W nocy burz powinni spodziewać się jedynie mieszkańcy Podkarpacia i Opolszczyzny. Deszcze i wichury to jednak nie wszystko. Należy spodziewać się też powrotu upałów. W południowo-wschodniej części kraju temperatury mogą osiągać miejscami do 32 stopni Celsjusza, w związku z czym wydano alerty I i II stopnia.

W środę 23 sierpnia temperatura ma spaść wszędzie poniżej 30 stopni Celsjusza. Ewentualne burze mają też znacznie stracić na sile.

Burzliwy weekend i zalana Łódź

W ubiegły piątek, 18 sierpnia, szczególnie dotknięta silnymi opadami deszczu została Łódź. Jak donosił „Dziennik Łódzki”, w godzinach przedpołudniowych na Łódź nadciągnęła potężna burza z obfitymi opadami deszczu. W wielu miejscach na ulicach powstały rozlewiska, w których utknęły samochody. Zalane zostały lokale gastronomiczne i użytkowe. Tamtego dnia w Łodzi strażacy do godz. 12.30 zanotowali 25 interwencji związanych z burzami i opadami.

