Trąba powietrzna w rejonie Bielska-Białej. Internauci publikują nagrania

Specjaliści od niezwykłych zjawisk pogodowych zapowiadali na ten dzień wystąpienie gwałtownych superkomórek burzowych. Miały one pojawić się nad Bielskiem-Białą oraz w okolicach Kędzierzyna-Koźla. Jak się później okazało, zjawisko występujące w tym pierwszym rejonie było znacznie silniejsze. Lokalni obserwatorzy donosili nawet o trąbie powietrznej, a na poparcie swoich spostrzeżeń, wrzucili do sieci autorskie zdjęcia i nagrania.

„Przez Bielsko przeszła najsilniejsza burza w tym sezonie, istnieje spora szansa, że burza z okolicy Rybnika również pojawi się w Bielsku, burzy towarzyszy opad gradu, silny wiatr oraz spora ilość wyładowań. Obserwując poczynania pierwszej, po drugiej można spodziewać się podobnych szkód” – pisali Łowcy Burz na Facebooku, jeszcze przed otrzymaniem materiałów wideo.



Trąba powietrzna w Bielsku-Białej

„Przy tak rozwiniętym leju z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić o kontakcie z ziemią, co potwierdza wystąpienie trąby powietrznej w Bielsku-Białej, w rejonie osiedla Karpackiego. Do tego liczne szkody w drzewostanie plus zerwane dachy” – informował facebookowy profil Łowcy Burz Podbeskidzie, mając na myśli oczywiście lej kondensacyjny.

„Gwałtowne superkomórki dalej przemieszczają się nad południem naszego kraju. Można wyróżnić dwie główne strefy aktywności konwekcyjnej, jedną w rejonie Konurbacji górnośląskiej, a drugą w rejonie Jordanowa w woj. małopolskim. Głównym zagrożeniem niesionym przez te burze są nawalne opady deszczu, niszczycielskie porywy wiatru oraz opady dużego gradu” – dodawali.

„Nie wyklucza się także możliwości wystąpienia mezocyklonicznej trąby powietrznej, co miało najpewniej miejsce w Bielsku-Białej. Z waszych raportów wynika, że powstał tam masywny lej kondensacyjny, który najpewniej miał krótkotrwały kontakt z ziemią” – mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych.

