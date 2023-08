Alerty RCB ws. załamania pogody. „W nocy i rano burze z gradem i silny wiatr”

We wtorkowe południe, 29 sierpnia, mieszkańcy wschodniej części naszego kraju otrzymali alerty RCB, czyli SMS-owe powiadomienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Burze z gradem i silny wiatr w połowie kraju

Dotyczą one załamania pogody, które według przewidywań meteorologów powinno nastąpić w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Chodzi o burze gradem 2. stopnia.

„Uwaga! Dziś, w nocy i rano (29/30.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – czytamy w treści alertu rozesłanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

IMGW: W czasie burz porywisty wiatr

Natomiast z ustaleń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że burze z gradem o mniejszym natężeniu – tj. 1. stopnia – mogą pojawić się we wspomnianym czasie także w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz części województw wielkopolskiego i opolskiego.

„Na wschodzie i w centrum kraju burze, lokalnie z gradem, podczas których prognozuje się opady w centrum od 20 mm do 40 mm, a na wschodzie lokalnie do 50 mm. Miejscami silne zamglenie (...) Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w czasie burz porywisty, północno-zachodni, nad morzem północny, a na wschodzie z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy od 75 km/h do 95 km/h, lokalnie we wschodniej połowie kraju do 110 km/h” – czytamy w komunikacie IMGW.

