Burze z gradem znów mogą przejść przez Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia

Wydane na niedzielę 3 września alerty pogodowe dotyczą części Małopolski (powiaty: tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki, tarnowski, Tarnów). Burz można spodziewać się też w sporej części Lubelszczyzny (powiaty: biłgorajski, zamojski, Zamość, krasnostawski, tomaszowski, hrubieszowski, chełmski i Chełm).

Ostrzeżenia obejmują również prawie całe Podkarpacie (powiaty: bieszczadzki, leski, przemyski, Przemyśl, krośnieński, Krosno, jasielski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, rzeszowski, Rzeszów, kolbuszowski, łańcucki, leżajski, niżański, przeworski, jarosławski, lubaczowski)

Jakie temperatury czekają nas w niedzielę?

Oprócz silnych opadów deszczu, osiągających do 25 mm, można spodziewać się porywów wiatru do 70 km/h. Meteorolodzy przewidują również, że na wspomnianym obszarze może spaść grad. Jak jednak zaznaczają, nie powinien on mieć dużych rozmiarów.

Temperaturę maksymalną IMGW przewiduje na niedzielę w granicach 18-23 stopni. Najzimniej ma być wzdłuż Bałtyku, najcieplej na Dolnym Śląsku. W nocy czeka nas zachmurzenie na wschodzie kraju. Temperatura minimalna spadnie wówczas do około 8 stopni na północy, 13 w centrum i 15 na Helu.

