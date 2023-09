Synoptycy ostrzegają. Może nadejść zima stulecia

Zima stulecia to określenie wykorzystywane do podkreślenia najostrzejszej zimy w danym okresie czasu. Powszechnie jednak wykorzystuje się to pojęcie do wszystkich bardzo ostrych zim.

W Polsce jedną z największych zim stulecia określa się tą z przełomu 1978 i 1979 roku. Wtedy to cały kraj został sparaliżowany przez zaspy i potężny mróz. Czy historia może się powtórzyć? Synoptycy mają na ten temat różne zdania.

El Nino i La Nina. Od nich zależy, jak mocna będzie zima

Synoptycy Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej udostępnili prognozę na zimę 2023/2024. Oczywiście tak daleko idące prognozy nie dają stuprocentowej gwarancji. Jednakże analizując sytuacje w przyrodzie oraz skutki efektu cieplarnianego, należy być przygotowanym na najgorsze.

Silny wpływ na pogodę ma El Nino oraz La Nina. Są to zjawiska pogodowe i oceaniczne polegające na utrzymaniu się skrajnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku.

Badacze z NOAA już na początku sierpnia poinformowali, że na 95 procent zimą 2023/2024 El Nino zacznie wpływać na pogodę na półkuli północnej. Dotyczy to nie tylko warunków pogodowych w Ameryce, ale także w Europie. Tak wysokie prawdopodobieństwo powstało w wyniku porównania średnich sezonowych. Temperatura powierzchni wody w tym roku będzie wyższa o prawie 1,5 stopnia od ostatniego pojawienia się El Nino.

El Nino a pogoda w Polsce. Nadejdzie zima stulecia?

Michał Marosz z Centrum Badań i Rozwoju IMGW podkreśla, że trudne jest jednoznaczne określenie bezpośredniego wpływu El Nino na pogodę i klimat w naszym kraju. Innego zdania jest natomiast Mirosław Miętus, zastępca Dyrektora IMGW i Stały Przedstawiciel Polski w WMO.



„Jak wykazały liczne badania dotyczące np. wpływu El Nino w skali globalnej, dostrzegana jest zbieżność występowania ENSO z gwałtownymi i bardzo wydajnymi opadami w wielu, często odległych od równikowego Pacyfiku, miejscach naszego globu, także i w Europie”.

Według prognozy IMGW, tegoroczna zima na naszym kontynencie będzie charakteryzować różnymi odskokami od średniej temperatury. Na południu i wschodzie Europy ma być cieplej niż zazwyczaj. Nagły spadek temperatury zapowiada się natomiast na północy i zachodzie kraju. Pojawić się mogą także dużo silniejsze opady, co potwierdza prognoza długoterminowa.

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?

Pomimo coraz lepszego sprzętu do analizowania warunków pogodowych, dalej nie da się uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak daleki okres. Różnice wynikają z wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, różnych modeli wykorzystywanych do prognozowania pogody oraz różnic w statystykach.

Nie jest możliwy stuprocentowo pewny opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Prognozy są jedynie orientacyjne i mają charakter eksperymentalny.

