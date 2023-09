Cyklon Lee zepsuje pogodę w weekend. Burze przejdą przez Polskę

W piątek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Zachodnią połowę kraju i Pomorze obejmie strefa opadów do 5-25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na wschodzie w ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste, miejscami wystąpią przelotne opady oraz burze. Termometry pokażą od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25℃ w centralnej Polsce, do 27-28℃ na wschodzie. Powieje południowy wiatr, na zachodzie skręcający na zachodni. Podmuchy będą przeważnie umiarkowane, okresami dość silne i w porywach dochodzące do 50-70 kilometrów na godzinę, a w burzach – silne.

Sobota pochmurna i burzowa

W sobotę front z opadami zalegać będzie nad wschodnią połową kraju, a w niedzielę już tylko nad Karpatami. Ale nad Podkarpacie przemieści się na froncie tzw. fala, która przyniesie ulewy oraz burze. Pozostała część kraju znajdzie się już pod wpływem wyżu, którego centrum ma przemieszczać się znad Europy Zachodniej nad Polską dalej na wschód.

W sobotę w zachodniej Polsce spodziewane są rozpogodzenia. Poza tym dzień zapowiada się pochmurno z opadami deszczu do 10 l/mkw., a na Przedgórzu Karpackim i w Karpatach z ulewami do 40 l/mkw. i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 18℃ na Górnym Śląsku i w Małopolsce, poprzez 20℃ w centrum kraju, do 22℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Niedziela przyniesie przeważnie pogodne niebo, tylko na Podkarpaciu będzie pochmurno z opadami deszczu do 15 l/mkw. i możliwymi burzami. Na termometrach zobaczymy od 17℃ na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 18℃ na Pomorzu, do 21℃ w centralnych regionach kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.