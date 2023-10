Powietrze z Bliskiego Wschodu ociepli Polskę. Zmiana we Wszystkich Świętych

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, a w południowych regionach pojawią się rozpogodzenia. Na północy i północnym zachodzie kraju okresami będą występować opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15-16℃ w centrum, do 19℃ w Małopolsce. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy osiągający prędkość 60-70 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu Zachodnim pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14-16℃ w północnej części kraju, przez 18℃ w centrum, do 20℃ miejscami na południu. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przesuwać się opady deszczu do 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 13℃ na Pomorzu, przez 18℃ w centrum kraju, do 20℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Pogoda na Wszystkich Świętych

Środa, 1 listopada, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale będzie się przejaśniać. We Wszystkich Świętych w rejonie Podkarpacia wystąpią opady deszczu, podczas których spadnie do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10℃ na Suwalszczyźnie, przez 12℃ w centrum kraju, do 14℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

W czwartek, 2 listopada, na terenie całej Polski zachmurzenie będzie duże, ale opady nie są przewidywane. Temperatura maksymalna wyniesie od 9℃ na Podlasiu, przez 11℃ w środkowych regionach, do 16℃ na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h.