Pogoda na Wszystkich Świętych. Czy 1 listopada będzie ciepło?

Przed nami 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych, w czasie którego wybierzemy się na cmentarze i groby bliskich. Jaka będzie pogoda 1 listopada i czy na cmentarzach będą potrzebne nam parasole?

To był ciepły weekend

To był niezwykle ciepły weekend. Po trochę deszczowej sobocie przyszła piękna niedziela z temperaturami do 17 stopni Celsjusza w centrum kraju. Poniedziałek 30 października i wtorek 31 października będą równie piękne, z dużą dawką jesiennego słońca i przyjemnymi temperaturami. Słupki pokażą nawet do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju.

Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych?

1 listopada utrzyma się ciepła, jesienna aura. Temperatura w kraju będzie oscylować średnio w granicach 10 stopni: z 8 stopniami Celsjusza na północy Polski, przez 10-12 stopni Celsjusza w centrum kraju, po 15 stopni Celsjusza na południu Polski. W południowych województwach temperatury będą przypominać bardziej wiosnę niż jesień.

1 listopada nie będzie jednak zachęcać do długich spacerów, ponieważ niebo będzie zasnute chmurami. W centrum i na wschodzie może trochę popadać, wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czytaj też:

Wszystkich Świętych 2023. Ruszyły akcje „Znicz” i „Hiena”Czytaj też:

Wirtualny znicz na Wszystkich Świętych. Jak zapalić znicz online?