Prognoza pogody na 11 listopada i kolejne dni. Przydadzą się parasolki

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnianiami na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie pojawią się opady deszczu nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. Słabo może padać również w pozostałych regionach kraju, z wyjątkiem Wielkopolski i Pomorza Zachodniego.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6℃ na Suwalszczyźnie, przez 9℃ w centrum kraju, do 10℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie kraju okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw., poza tym możliwe punktowo są słabe, przelotne opady do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 6℃ na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 7℃ w centrum kraju, do 9℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na kolejne dni

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom południa duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i mżawki do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6℃ na Podlasiu, przez 7℃ w centrum kraju, do 8℃ na Śląsku. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny – w porywach będzie rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę.

We wtorek można spodziewać się dużego zachmurzenia z przemieszczającymi się od południowego zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na Podlasiu może pojawić się deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 4℃ na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Jego porywy mogą osiągać do 50-60 km/h.

Środa na północnym wschodzie będzie pochmurna z rozpogodzeniami. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie z opadami do 5-10 l/mkw. Deszczowa strefa będzie przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 3℃ na Podlasiu, przez 6℃ w centrum kraju, do 9℃ na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Na zachodzie może być dość silny.

Czytaj też:

Trudny quiz ortograficzny ze słowami na literę „b”. Zdobędziesz 7/10?Czytaj też:

Wybitnie trudny quiz z geografii. Zdobędziesz choć 6/10?