Zmiana pogody w Polsce. IMGW zapowiada opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zmianę pogody w Polsce. W piątek, 17 listopada prawie cały kraj obejmie zachmurzenie, a „na północnym wschodzie, obszarach podgórskich, w górach i miejscami w centrum” spadnie śnieg. Na zachodzie prognozowane są opady deszczu, a w pozostałych województwach deszczu ze śniegiem.

Prognoza IMGW. Atak zimy

W nocy z piątku na sobotę opady nie ustaną, a temperatura w północnych i wschodnich województwach spadnie poniżej zera. „Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h, wiatr powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne” – informuje IMGW, podkreślając, że w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 15 do 20 cm.

W sobotę dojdzie do większych przejaśnień, w szczególności na północy i zachodzie Polski. W innych częściach kraju wciąż ma padać – w „centrum, na południowym wschodzie oraz obszarach podgórskich i w górach” będą to opady śniegu, a w pozostałych województwach – deszczu ze śniegiem. Najniższe temperatury prognozowane są w Suwałkach i Białymstoku, a najwyższe w zachodniej Polsce.

Zimowa pogoda w Polsce

W nocy z soboty na niedzielę i przez cały kolejny dzień „strefa opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz” będzie przemieszczać się na wschód kraju. Instytut zapowiada opady marznące i ostrzega przed gołoledzią. W niedzielę temperatury będą bardziej zróżnicowane: „od -4°C na północnym wschodzie i Podhalu do 3°C na zachodzie”.

Opady deszczu ze śniegiem i śniegu utrzymają się we wschodnich województwach przez cały tydzień, w pozostałej części kraju prognozowane są wyłącznie opady deszczu. Od czwartku średnia temperatura w kraju będzie rosła i w piątek, 24 listopada wyniesie ponad osiem stopni.

