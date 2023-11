Niż Niklas nadchodzi nad Polskę. Ostrzeżenie przed tym, co może dziać się w nocy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło rozesłać alerty do mieszkańców województw: podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Alerty RCB ostrzegają przed pogodą

„Uwaga! Dziś w nocy i jutro (22/23.11) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne” – ostrzegają rządowi eksperci.

Alert tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województw:

kujawsko-pomorskiego – powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, świecki, tucholski i wąbrzeski;

mazowieckiego – powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, pułtuski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski i żuromiński, łosicki, Siedlce i siedlecki;

podlaskiego;

pomorskiego;

warmińsko-mazurskiego;

zachodniopomorskiego – powiat sławieński

Niż Niklas nadciąga nad Polskę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że także w nocy w Polsce spodziewać się można opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Te z kolei mogą zamienić się w niebezpieczną gołoledź. Na północy kraju dodatkowo spodziewane są burze.

Wszystko to przez niż Niklas, który przynosi ze sobą załamanie pogody, w tym silny wiatr i opady deszczu oraz śniegu. W najbliższym czasie spodziewana temperatura minimalna to od -10°C na wschodzie do 0° na zachodzie i 2° nad morzem. Wiatr ma być przeważnie umiarkowany i dość silny, porywisty. Na północy spodziewane są porywy do 75km/h, nad morzem i w górach do 95km/h.

