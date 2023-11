Alert RCB dla trzech województw. „Możliwe przerwy w dostawie prądu”

W czwartek, 23 listopada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat dla części województwa śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Mieszkańcy otrzymali wiadomości z ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi.

Alert RCB. Nowy komunikat

„Uwaga! Dziś i jutro (23/24.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – przekazało RCB. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikaty o ostrzeżeniach przed wichurami dla całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem północno-zachodniej i południowo-wschodniej Polski.

„W nocy i jutro do godz. 10:00 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru w porywach do 95 km/h na wybrzeżu” – poinformowano w czwartek rano. Kilka godzin później przekazano, że przed godziną 15:00 na Śnieżce wiało z prędkością prawie 170 km/h. Do tej pory najspokojniej było w okolicach Tarnowa i Piły, gdzie maksymalne porywy nie przekroczyły 33 km/h.

Ostrzeżenie IMGW. Silny wiatr i gołoledź

Ostrzeżenia IMGW wygasają w piątek, 24 listopada rano. W ciągu dnia prognozowany jest „wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich”, a w weekend głównie „słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i północny”. Spadnie jednak temperatura, której minimalne wartości na początku przyszłego tygodnia wyniosą „od -9°C na Warmii, około -4°C w centrum i na zachodzie, do 2°C nad morzem; w rejonach podgórskich od -12°C do -10°C”.

W czwartek, 23 listopada – poza ostrzeżeniem przed silnym wiatrem – w północno-wschodnich województwach obowiązują również alerty RCB i IMGW związane z marznącymi opadami i gołoledzią. „Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne” – zaapelowano w środowym komunikacie.

