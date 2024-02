Nadchodzi zmiana aury? Prognoza pogody na najbliższe dni

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy, zachodzie i w centrum kraju. We wschodnich, południowych i centralnych regionach okresami wystąpią opady śniegu do 1-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -3/-4℃ na południu, przez 0℃ w centralnej Polsce, do 3℃ na Wybrzeżu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach na wschodzie rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na kolejne dni

W piątek niebo nad Polską będzie pochmurne, z przejaśnieniami tylko na północnym zachodzie. Okresami prognozowane są opady śniegu do 1-5 cm – prószyć nie będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie od -4℃ na Podkarpaciu, przez -1℃ w centrum kraju, do 3℃ na Wybrzeżu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, z porywami sięgającymi 50-60 km/h.

Sobota upłynie w całej Polsce pod znakiem dużego zachmurzenia. W ciągu dnia pojawić się mogą okresowe opady śniegu do 1-5 cm, a na Pomorzu – deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od -5℃ na Suwalszczyźnie, przez 0℃ w centralnych regionach, do 3℃ na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgający do 50-70 km/h.

Czytaj też:

Quiz ortograficzny ze słowami na literę „m”. Czwarte pytanie zaskoczy!Czytaj też:

Popołudniowy QUIZ dla każdego. Te ksywki musicie znać