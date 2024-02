Efekt Mpemby, lodowe chmury z gorącej wody. Czym jest niezwykłe zjawisko?

Efekt Mpemby to zjawisko, które wywołuje niezwykły spektakl. Jest bardzo efektowne i uważane za fenomen niezgodny z prawami fizyki. Dochodzi do niego tylko w określonych warunkach, dlatego przez wiele lat nie wierzono naukowcom, że efekt Mpemby w ogóle jest możliwy.

Czym jest efekt Mpemby?

Efekt Mpemby to zjawisko, które polega na szybszym zamarzaniu wody ciepłej od zimnej. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale fenomen ten opisywali w swoich artykułach już Arystoteles czy Kartezjusz. Przez stulecia jednak nikt nie prowadził żadnych badań na ten temat i dopiero w 1963 roku uczeń szkoły średniej Erast B. Mpemba opisał to zjawisko.

Naukowcy różnie próbowali wytłumaczyć powstawanie efektu Mpemba. Niektórzy wiązali go z parowaniem, inni ze zmniejszaniem zawartości gazów w podgrzanej wodzie. Ostatecznie uznano, że do szybszego zamarzania gorącej wody dochodzi na skutek istnienia pamięci wiązań wodorowych.

Efekt Mpemby w Polsce

Efekt Mpempy opublikowali na Facebooku Polscy Łowcy Burz. Na nagraniu widać, jak w zwolnionym tempie powstaje w powietrzu lodowa kaskada, która wywołuje piorunujący efekt. Kobieta, która rozpyla gorącą wodę na mrozie, zostaje otoczona pióropuszem z lodu.

Podobne doświadczenie przeprowadził fotograf Marcin w Opatowie. Na zdjęciach widać lodową chmurę zawieszoną w powietrzu, której przygląda się modelka ubrana w krótkie body. Zdjęcie zostało wykonane przy temperaturze -19 stopni Celsjusza.

Jak zrobić efekt Mpemby?

Takie doświadczenie można przeprowadzić samodzielnie. Wystarczy zagotować w czajniku wodę i przelać ją do termosu. Następnie należy wyjść na zewnątrz, gdy słupki rtęci znacznie spadną poniżej zera. Wystarczy wstrząsnąć termosem i wylać wodę, a natychmiast ona zamarznie, tworząc malowniczy lodowy wodospad.

