Jaka będzie pogoda podczas weekendu? Oto najnowsza prognoza

W piątek w Polsce spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami poprószy śnieg do 1-5 centymetrów. Tylko na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku dzień upłynie na ogół bez opadów. Termometry pokażą od -3℃ na Podkarpaciu, przez -1℃ w centralnych regionach, do 3℃ na Wybrzeżu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, na północy i wschodzie z porywami sięgającymi 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend

Sobota w całym kraju zapowiada się pochmurno. Na południu nie będzie padać, ale w pozostałych regionach mogą wystąpić okresowe opady śniegu do 1-5 cm, a na Pomorzu – deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -5℃ na Suwalszczyźnie, poprzez 0℃ w centrum kraju, do 3℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 50-80 km/h.

W niedzielę niebo nad Polską będzie pochmurne, okresami wystąpią opady śniegu do 1-5 cm, a na Śląsku – deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 0℃ na Podlasiu, przez 1℃ w centralnej Polsce, do 4℃ na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-70 km/h, powieje z zachodu.

