Pogodowy miszmasz! Sprawdźcie prognozę na najbliższe dni

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami, na Podkarpaciu możliwe są niewielkie opady śniegu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie okaże się duże.

Termometry pokażą od 1℃ na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 4℃ w centrum kraju, do 8-9℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach jego prędkość wyniesie 60-80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet 90 km/h.

Prognoza pogody na weekend

Na zachodzie w sobotę zachmurzenie okaże się duże, pojawi się jednak szansa na rozpogodzenia. W pozostałych regionach czeka nas pochmurny dzień z opadami śniegu rzędu 1-5 centymetrów i śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 2℃ na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 4℃ w centrum kraju, do 7℃ na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Zachmurzenie w niedzielę będzie duże z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od 3℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 6℃ na południowym zachodzie. Powieje zmienny słaby i umiarkowany wiatr.

