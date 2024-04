Powrót mrozu i opadów śniegu. Nad Polskę nadciąga znaczne ochłodzenie

Z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że temperatura w kraju będzie w najbliższych dniach spadać. Nocami pojawić się mogą przymrozki, a w niemal całej Polsce spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu.

IMGW zapowiada powrót mrozu

Środa upłynie pod znakiem znacznego zachmurzenia, chociaż wieczorem może dojść do rozpogodzeń. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 8 stopni na północy kraju i w rejonach podgórskich, a na pozostałym obszarze termometry mogą wskazywać od 9 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burz może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Przelotne opady prognozowane są zarówno w ciągu dnia, jak i w godzinach nocnych. W części kraju, m.in. w obszarach podgórskich, zaobserwować będzie można deszcz ze śniegiem, a w wysoko w górach także śnieg, którego pokrywa wzrośnie o 5 cm. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -1 do -3 stopni, a w pobliżu gór odnotowane mogą zostać jeszcze niższe wartości.

Ochłodzenie w Polsce. Spodziewane burze z opadami

Znaczne zachmurzenie obejmie większość kraju również w czwartek. Spodziewane są wówczas przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna będzie niższa niż w środę i nie przekroczy 11 stopni, a minimalna powinna utrzymywać się na poziomie do -3 stopni, chociaż w obszarach podgórskich może spaść do -4 stopni. W związku z tym IMGW ostrzega przed śliskimi nawierzchniami dróg i chodników.

W kolejnych dniach również prognozowane jest znaczne zachmurzenie, pod koniec tygodnia nawet całkowite. Nie ustaną opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. W weekend temperatura maksymalna nie przekroczy 11 stopni, a minimalna nie spadnie poniżej -3 stopni. Spodziewane są burze, podczas których wiatr – w innych warunkach słaby i umiarkowany – może stać się porywisty.

