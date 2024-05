Nadchodzą wysokie temperatury. „Prawdziwy wystrzał ciepła w Polsce ”

Koniec z chłodnymi porankami, koniec z nocnymi przymrozkami. Trzecia część maja ma być wyraźnie cieplejsza niż dotychczasowe miesiące. Już we wtorek 14 maja w zachodniej części Polski ma być nawet do 25 stopni C. W pozostałych miejscach w kraju odczyty na termometrach będą wahać się od 18 do 22 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, a według prognoz swój szczyt temperatura osiągnie w przyszłym tygodniu.

Zanosi się na „eksplozję” ciepła

Jako pierwsi ocieplenie odczują mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej części naszego kraju. Do piątku temperatury sięgną tam 24-25 stopni. W pozostałych miejscach będzie to znowu od 18 do około 22 stopni. W weekend jednak już w całym kraju ma być powyżej 20 stopni. Wyjątkiem będą tylko rejony podgórskie i pas nadmorski.

W przeważającej części Polski od weekendu powinno być już około 23-25 stopni Celsjusza. Powinno nas to nieco przygotować do prawdziwego „wystrzału ciepła”, który zapowiadany jest na kolejny tydzień. Wtedy to temperatura ma być nawet o 5-7 stopni wyższa.

Poza małymi wyjątkami, na początku przyszłego tygodnia spodziewajmy się temperatur sięgających 25-28 stopni. Końcówka maja ma być bardzo ciepła, a wysokim temperaturom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz burze.

Prognoza na wtorek i środę 15 maja

Według przewidywań IMGW, we wtorek 14 maja ma być zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie okresami duże i tu słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 23°C na przeważającym obszarze kraju, na krańcach zachodnich do 24°C, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat (16°C) oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej (15°C). Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W środę zachmurzenie małe, na wschodzie i w górach okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15-16°C na wschodzie, około 18°C w centrum, do 20-21°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

