Burze, grad i podtopienia. Lisa zbliża się do Polski

Według synoptyków w środę 22 maja na termometrach zobaczymy przeważnie od 25 do 30 stopni. Najcieplej będzie w centralnej Polsce a najchłodniej nad morzem oraz na południu kraju, gdzie po przejściu burz temperatura spadnie poniżej 20 stopni. W całym kraju będzie występować zachmurzenie duże z przejaśnieniami.

Pogoda w Polsce. Możliwe burze i podtopienia

Z najnowszego komunikatu IMGW wynika, że w wielu regionach kraju pogoda może dać się we znaki. Wszystko za sprawą nadciągającego do naszego kraju niżu Lisa. Synoptycy prognozują burze oraz opady deszczu od 25 mm do 40 mm. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu. Opadom będą towarzyszyć silne podmuchy wiatru – nawet do około 80 km/h.

Według Sieci Obserwatorów Burz oprócz intensywnych opadów deszczu w niektórych regionach może się pojawić grad. „Opady mogą powodować akumulację w postaci pokrywy podobnej do śnieżnej, a opady deszczu powodować będą zalania, podtopienia oraz zjawiska powodzi błyskawicznej” – czytamy.

IMGW ostrzega przed burzami

W związku z trudną sytuacją pogodową IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla znacznej części Polski. Obowiązują one od środy 22 maja od godz. 12.00 do czwartku 23 maja do godz 2.00 w województwach:

podkarpackim

małopolskim

łódzkim

świętokrzyskim

śląskim

wielkopolskim

południowych krańcach województw: opolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego

W tych regionach prognozowana wysokość opadów wynosi do 30 mm a porywy wiatru do 75 km/h.

IMGW wydało także alerty pierwszego stopnia. W objętych nimi regionach prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie, zwłaszcza przy kumulacji opadów, do 55 mm. Miejscami wystąpią opady gradu o średnicy do 3-4 cm.

Ostrzeżenia obowiązują w:

województwie zachodniopomorskim

południowych krańcach województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego

