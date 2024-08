Niemal cała Polska w alertach. IMGW ostrzega

Burze, które przeszły w poniedziałkowe popołudnie oraz noc nad Polską spowodowały spore utrudnienia. Najgorzej było w Warszawie. Stolicę nawiedziła ogromna ulewa. Jej skutkiem były liczne podtopienia w całym mieście.

Wśród zalanych dróg, które trzeba było całkowicie wyłączyć z użytku, była m.in. droga ekspresowa S8 od Węzła Zielonka do ul. Połczyńskiej. To najbardziej uczęszczana arteria w Polsce, którą przejeżdża nawet 200 tysięcy samochodów dziennie.

Uszkodzeniu uległ fragment sufitu w warszawskiej galerii handlowej na Sadybie.

Alerty IMGW. Ostrzegają przed burzami

W środę sytuacja może być równie groźna i potencjalnie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla większości Polski. Obowiązywać będą one od środowego poranka, od godziny 7:30 przez dobę.

"W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami również przejściowe rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalne burze, które w drugiej połowie nocy będą stopniowo zanikać. W drugiej połowie nocy lub nad ranem na zachodzie kraju również pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Punktowo możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 15 mm na zachodzie, do 20 mm na wschodzie i do 30 mm lokalnie na południowym zachodzie. Na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m" – czytamy na stronie IMGW.

Temperatura minimalna od 14 do 19 stopni Celsjusza, chłodniej lokalnie na Pomorzu, około 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na środę. Nawet powyżej 30 stopni

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się z zachodu na wschód przelotne opady deszczu i burze, które po południu od zachodu kraju będą zanikać. Lokalnie może wystąpić grad. Warto popatrzeć też na termometry. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 20, 23 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i zachodzie, około 26 stopni w centrum, do 31 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych, od zachodu kraju skręcający na zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h, punktowo na południowym wschodzie do 90 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h – podaje IMGW.

