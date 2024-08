IMGW podwyższa ostrzeżenia do najwyższego poziomu, są alerty RCB. „Zagrożenie życia”

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla dwóch województw wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przewidujące „wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia”. Swoje alerty wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To kolejny dzień niebezpiecznych zjawisk po ogromnej ulewie, która przeszła w nocy z poniedziałku na wtorek nad Warszawą.

Alert RCB: Możliwe podtopienia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w środę SMS-y z ostrzeżeniami przed niebezpieczną pogodą do mieszkańców sześciu województw.

„Uwaga! Dziś 21.08 prognozowane burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – można przeczytać w komunikacie.

Alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województw:

małopolskiego,



podkarpackiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

mazowieckiego – powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, łosicki,

śląskiego – powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, pszczyński, raciborski, rybnicki, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, wodzisławski, Żory, żywiecki.

twitter

IMGW ostrzega przed burzami Alert najwyższego stopnia

Ostrzeżenia przed burzami 3. stopnia, czyli najwyższego w skali IMGW ogłosił w dwóch województwach

Czerwone ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, czyli najwyższe alerty 3. stopnia dotyczą województw:

małopolskiego, w powiatach: tarnowskim, Tarnów, gorlickim, Nowy Sącz, nowosądeckim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, myślenickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim;

podkarpackiego, w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim, Przemyśl, przemyskim, jarosławskim.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 65 mm, punktowo kumulacja do 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” – czytamy.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22:00 w środę i 2:00 w czwartek (im dalej na wschód tym dłużej).

twitter

Przypomnijmy, że ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia „przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej”.

Ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami w sześciu województwach

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

lubelskim;

podkarpackim (poza powiatami, gdzie obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia);

małopolskim (poza powiatami, gdzie obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia);

świętokrzyskim, poza powiatami koneckim i włoszczowskim;

śląskim, w południowych powiatach;

mazowieckim, w powiatach: garwolińskim, łukowskim, łosickim, grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” – czytamy.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20:00 w środę i 2:00 w czwartek (im dalej na wschód tym dłużej).

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono na terenie województw:

wielkopolskiego, poza powiatami na zachodzie regionu;

podkarpackiego, tylko w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim;

podlaskiego;

dolnośląskiego, w powiatach na południu regionu;

pomorskiego;

zachodniopomorskiego, we wschodniej połowie regionu;

warmińsko-mazurskiego;

kujawsko-pomorskiego;

łódzkiego;

opolskiego;

śląskiego, w powiatach, gdzie nie obowiązują alarmy drugiego stopnia;

mazowieckiego, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia wyższego stopnia;

świętokrzyskiego, tam, gdzie nie wydano alarmów drugiego stopnia;

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad” – czytamy.

Czytaj też:

Trąba powietrzna w Wielkopolsce wyrządziła sporo szkód. Jest nagranieCzytaj też:

Groźna superkomórka burzowa przeszła przez Mazowsze. Zawalił się dach hali