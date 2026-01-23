Pół Polski na „żółto” i „pomarańczowo”. Idą mrozy, spadnie też śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe przed marznącymi opadami. Ostrzeżenia mają dwa stopnie i dotyczą łącznie dziewięciu województw. Pomarańczowe obowiązuje w całości w woj. podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim oraz prawie na całej Opolszczyźnie oprócz dwóch powiatów. Dodatkowo alerty drugiego stopnia wydano też dla powiatu radomszczańskiego w woj. łódzkim oraz kraśnickiego, janowskiego i biłgorajskiego na Lubelszczyźnie.

Południe Polski na „pomarańczowo”, do tego żółte alerty. IMGW wydało ostrzeżenia

Na tym obszarze prognozowane są okresami słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. W czasie obowiązywania ostrzeżenia, w okresie występowania dodatniej temperatury powietrza, istnieje możliwość przejściowego zaniku opadów marznących. Alerty są ważne od piątku 23 stycznia od godz. 15 lub 17 do niedzieli do godz. 10. Dodatkowo IMGW wydało też żółte ostrzeżenia.

Alerty obowiązują w powiatach namysłowskim i brzeskim na Opolszczyźnie oraz w części woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. W piątek miejscami możliwe są słabe opady śniegu. Termometry na znacznym obszarze Polski pokażą od czterech do jednego st. C. poniżej zera. Chłodniej będzie na północnym wschodzie i na Kaszubach, od ośmiu do pięciu kresek na minusie. Cieplej może być miejscami na południu, od zera do dwóch stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na weekend. Uwaga na opady śniegu i deszcz

W sobotę należy spodziewać się okresowych opadów śniegu, a w południowej połowie kraju również opadów deszczu ze śniegiem i deszczu, w tym deszczu marznącego powodującego gołoledź. Na południu Polski możliwe są silne zamglenia. Słupki rtęci pokażą od dziewięciu do sześciu st. C. poniżej zera na północnym wschodzie do minus czterech – minus jednego stopnia Celsjusza na znacznym obszarze kraju i do zera – trzech kresek na plusie na południu.

W niedzielę na północy będą okresami opady śniegu, a na pozostałym obszarze Polski miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w tym deszczu marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od ośmiu do pięciu st. C. na minusie na północnym wschodzie, około zera w centrum i miejscami na zachodzie, do dwóch, pięciu stopni Celsjusza na plusie na południu.

