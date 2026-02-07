Uwaga na gołoledź. IMGW przedłuża ostrzeżenia przed marznącymi opadami

Z prognozy IMGW na sobotę 7 lutego wynika, że tego dnia możemy spodziewać się zachmurzenia całkowitego z przejaśnieniami. Wystąpić mają też opady deszczu i mżawki, w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez w centrum po Lubelszczyznę, które lokalnie będą zamarzać i powodować gołoledź. Gdzieniegdzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a w północnej połowie kraju również samego śniegu.

Prognoza pogody na weekend

Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wynieść ma około 5 cm. Początkowo i ponownie wieczorem miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna wyniesie od -3°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum do 5°C miejscami na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr powieje słaby, tylko w rejonie Helu okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych, na południu początkowo zmienny.

W nocy z soboty na niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na północnym wschodzie kraju możliwe przejściowo większe przejaśnienia. Wciąż trzeba mieć na względzie opady śniegu, na południu miejscami także deszczu ze śniegiem. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm. Początkowo lokalnie wystąpią mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna wyniesie od -8°C na północnym wschodzie, około -3°C w centrum do 2°C lokalnie na południowym zachodzie kraju. Wiatr powieje słaby, nad morzem i krańcach północno-wschodnich kraju okresami umiarkowany i miejscami porywisty, przeważnie północno-wschodni i północny.

W niedzielę 8 lutego spodziewane jest zachmurzenie całkowite z postępującymi od północnego wschodu większymi przejaśnieniami. Znów pojawią się opady śniegu, na południu lokalnie także deszczu ze śniegiem. W Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -7°C na północnym wschodzie, około -2°C w centrum do 2°C na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr powieje tego dnia słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni, na południu także północny.

Uwaga na gołoledź. Ostrzeżenia IMGW

Dla 10 województw IMGW wydało i przedłużyło w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami. Dotyczą one:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

lubuskiego

wielkopolskiego (z wyjątkiem powiatów na południu)

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

lubelskiego

łódzkiego (z wyjątkiem powiatów na południowym zachodzie)

podlaskiego (powiaty na południu)

Na północy kraju ostrzeżenia obowiązują co najmniej do godziny 15 w sobotę, a w głębi Polski do 21. Szanse na marznące opady szacuje się na 80 proc.

