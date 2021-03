W poniedziałek deszczowo, w górach halny. Na Podkarpaciu 20 stopni

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, wschodni. W porywach może osiągnąć do 60 km/h. W górach powieje wiatr halny – na Kasprowym Wierchu do 130 km/h.

We wtorek zrobi się cieplej. Termometry pokażą od 5 st. na Suwalszczyźnie do 21 na Podkarpaciu. Pogodnie będzie na zachodzie i południowym zachodzie. Poza tym popada przelotny deszcz.