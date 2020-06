Najdłuższy piorun świata miał 700 km długości. WMO ogłosiła nowy rekord

Funkcjonująca przy ONZ Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization - WMO) ogłosiła właśnie nowy rekord w kategorii długości pojedynczego wyładowania elektrostatycznego. Rekordowy piorun można było zaobserwować ostatniego dnia października 2018 roku nad Brazylią. Jak obliczono, miał ponad 700 kilometrów długości. Jak opisuje to obrazowo meteorologiczna agencja ONZ, to odległość jak między Londynem i Bazyleą, albo Bostonem i Waszyngtonem.

To nie jedyny rekord przedstawiony przez WMO. Ujawniono też najdłużej trwający błysk. 4 marca 2019 roku nad Argentyną można było oglądać pojedynczy piorun przez całe 16,73 s. Poprzednio najdłużej trwające wyładowanie zaobserwowano we Francji w sierpniu 2012 roku (7,74 s), a najdłuższy, 321-kilometrowy piorun, trafił się mieszkańcom stanu Oklahoma w czerwcu 2007 roku. Informacje o rekordach pozyskiwane są dzięki czujnikom obrazowania piorunów zlokalizowanych na satelitach. WMO przyznaje, że prawdopodobnie realne rekordy umykają naukowcom, ale w miarę postępu technologicznego będzie to coraz rzadsze.

Galeria:

