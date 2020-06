Stany ostrzegawcze na Wiśle przekroczone. Fala wezbraniowa dotrze do Warszawy w niedzielę

W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. W miejscu wystąpienia intensywnych opadów, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanu wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

W piątek 26 czerwca podczas konferencji prasowej w Gusinie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca informował, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kontynuuje modernizację wałów na rzece Wiśle w gminie Sobienie Jeziory, łącznie na długości 3 km. W gminie Maciejowice modernizowane będą 4 km wałów. Razem w 2020 roku zostanie zmodernizowanych 7 km wiślanych wałów przeciwpowodziowych za 31 mln złotych. Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski podkreślił gotowość Straży Pożarnej oraz innych służb, na nadejście fali wezbraniowej.

Aktualnie na stacji wodowskazowej Gusin zanotowano 274 cm, przy stanie alarmowym 420 cm. Kulminacja fali wezbraniowej będzie miała miejsce z soboty na niedzielę, kiedy poziom Wisły wyniesie 340 cm, czyli 30 cm mniej niż stan ostrzegawczy. Aktualnie na wodowskazie Warszawa-Bulwary poziom wody wynosi 241 cm (stan alarmowy 650 cm). Kulminacja fali wezbraniowej będzie przechodziła przez Warszawę w niedzielę w godzinach popołudniowych, a poziom wody w Wiśle będzie wynosił ok. 465 cm (przy stanie alarmowym 600 cm).

Zanotowano stany alarmowe na 9 stacjach, w tym 4 w Dorzeczu Wisły: 1 San, 3 Wisła od Sanu do Narwi i 5 w Dorzeczu Odry: 5 Górna i Środkowa Odra oraz 28 stanów ostrzegawczych: 15 w Dorzeczu Wisły: Górna Wisła 3, San 4, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1 i 13 w Dorzeczu Odry – na Górnej i Środkowej Odrze.

W ciągu ostatnich 6 godzin najwyższe opady odnotowano w miejscowościach: Warszowice (rz. Pszczynka) 15,7 mm, Rybnik Stodoły (rz. Ruda) 11,1 mm i Rycerska Górna (rz. Soła) 10,6 mm. Najwięcej opadów zanotowano w województwach śląskim i dolnośląskim. Aktualnie pada w pasie Małopolska-Śląsk-Opolszczyzna-Dolny Śląsk. Strefa opadów przesuwa się z południowego zachodu na północny-wschód.