Awantura na pokładzie samolotu. Pasażerka nie chciała założyć maseczki

Linie lotnicze American Airlines poinformowały, że od 29 lipca pasażerowie będą musieli nosić maseczki nie tylko w samolocie, ale także na lotnisku. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podróżnych, w tym również dzieci. Zwolnione są jedynie niemowlaki oraz małe dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia. Osoby, które nie dostosują się do tych wytycznych, muszą się liczyć z zakazem korzystania z samolotów linii aż do czasu zniesienia obowiązku zakrywania ust oraz nosa.

Amerykański przewoźnik już wcześniej wymagał noszenia maseczek, jednak wielu pasażerów nie stosowało się do wytycznych. Do sieci trafiło nagranie autorstwa Jordan Slade, która leciała z Ohio do Karoliny Północnej. Kobieta była świadkiem awantury, do której doszło między personelem pokładowym a jedną z podróżnych. Kobieta w średnim wieku najpierw domagała się wpuszczenia na pokład przed innymi turystami, po czym pokłóciła się ze stewardem po tym, jak ten poprosił ją o niekorzystanie z telefonu komórkowego. Chwilę później została poproszona o założenie maseczeki, co także wywołało u kobiety agresję. Zdenerwowani byli także inni pasażerowie, ponieważ przez upór kobiety samolot miał opóźnienie.

Finalnie sprawa zakończyła się opuszczeniem przez nią pokładu samolotu. Kiedy szła między siedzeniami, inni pasażerowie zaczęli klaskać. Opóźnienie spowodowane przez krnąbrną pasażerkę było tak duże, że samolot musiał zawrócić z pasa startowego i ponownie zatankować.

Czytaj także:

Koronawirus. Kwarantanna po powrocie z Hiszpanii, Katalonia zamyka kluby