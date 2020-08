W środę minimalne ochłodzenie. Nadal możliwe gwałtowne burze

W środę na południowym-wschodzie i krańcach wschodnich kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-20mm oraz burzami. Poza tym pogodnie, tylko na Pomorzu wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu do 5mm.

Temperatura maksymalna od 20°C na Pomorzu Zachodnim, 25°C w centrum kraju do 26°C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy do 70km/godz., w burzach silny do 90km/godz.

